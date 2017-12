Atacatorul politistului de la Actiuni Speciale, adus in catuse la instanta. El spune ca se roaga pentru victima VEZI IMAGINI

Dupa mai bine de 2 ore de audieri, Alexandru Hutuleac a fost arestat preventiv.

Alexandru Hutuleac, cel care a atacat cu sabia un politist in timpul unei perchezitii, a fost adus in catuse, miercuri dupa amiaza, la Tribunalul Suceava. El a fost audiat mai bine de 2 ore iar la final a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Hutuleac a spus reporterilor ca isi regreta mult fapta si se roaga pentru politistul aflat acum in stare grava la Clinica de Neurochirurgie Iasi. Individul era vizibil marcat de incident. Politistul de 35 de ani, de la Serviciul Actiuni Speciale Suceava, Sfichi Dan Ciprian, a fost lovit cu sabia in cap si la un brat de acesta in timpul unei perchezitii domiciliare la locuinta lui Hutuleac, intr-un dosar de trafic de droguri. Politistul ranit a fost supus la Iasi la doua interventii chirurgicale si acum se afla la Terapie Intensiva in stare grava, fiind intubat si ventilat mecanic. El are nevoie de transfuzii de sange. Oricine poate dona, este rugat sa o faca. Politistul are nevoie de sange din grupele AB4 si 01 pozitiv! De altfel, zeci de colegi de la IPJ Suceava au donat astazi sange pentru acesta.