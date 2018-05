Atelier de arheologie experimentala la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Bucovinei organizeaza, in perioada 25 iunie - 13 iulie, editia a III-a a proiectului "Arta si Artefacte", proiect care vizeaza diversificarea paletei cultural-educative si deschiderea "lectiilor de istorie" pentru publicul tanar. Anul acesta Atelierul de arheologie experimentala "Arta si Artefacte" va fi organizat pe doua module: modul I Cultura Cucuteni pentru saptamana 25 - 29 iunie si modul II Cultura Greaca pentru saptamanile 2 - 6 iulie si 9 - 13 iulie, cu program la alegere, dimineata sau dupa-amiaza, in functie de optiunea selectata.

Noul modul, Cultura Greaca, vine in intampinarea cerintelor copiilor participanti la atelierele organizate in anul 2017, care, consultati asupra calitatii actului educativ, au sugerat teme noi, preferate si activitati, pentru editiile viitoare.

La atelierul de arheologie experimentala pot participa copii cu varste intre 10 si 14 ani pasionati de istorie si cu inclinatii artistice.

Inscrierile se realizeaza in perioada 29 mai - 22 iunie, la sediul Muzeului de Istorie, din strasa Stefan cel Mare, nr. 33, Suceava, in limita locurilor existente. Participarea este gratuita.Atelierul se va desfasura la Muzeul de Istorie. Copiii care vor participa la atelierul de arheologie experimentala vor putea dobandi cunostinte despre: tainele arheologiei, descoperiri arheologice celebre, Cultura Cucuteni si Cultura Greaca(notiuni generale, arta si artefacte, legende si mituri). Pe parcursul atelierului copiii vor fi implicati in activitati practice - desen, modelaj si pictura si activitati interactive - jocuri de descoperire, trasee culturale, jocuri de cunoastere, etc.

Proiectul a fost conceput special pentru a permite familiarizarea cu patrimoniul cultural local detinut de Muzeul Bucovinei si ca mijloc de educatie alternativa pentru copiii cu varste intre 10 si 14 ani. Relatii la Muzeul de Istorie, strada Stefan cel Mare, nr.33, Suceava, tel: 0230/216439 si pe pagina web a muzeului www.muzeulbucovinei.ro.