"Atelier de bune maniere" - pentru copii si adolescenti, la Muzeul de Stiintele Naturii

Muzeul Bucovinei, in parteneriat cu Asociatia IDEva, propune comunitatii sucevene programe educationale care privesc educatia bunelor maniere. Primul, dintr-o serie de astfel de programe, demareaza vineri 17 martie, sub genericul: "Atelier de bune maniere" - pentru copii si adolescenti.

"Pornind de la intelegerea importantei a doua principii care stau la baza manifestarii bunelor maniere: "Ce tie nu iti place, altuia nu-i face" si "Ai grija sa te comporti de asa maniera, incat sa nu deranjezi in niciun fel pe ceilalti", atelierele vor crea un cadru propice gandirii, dezbaterii, concluzionarii, invatarii, intr-o atmosfera dinamica. Efectul va fi unul garantat, cu beneficii maxime", se arata intr-un comunicat al Muzeului Bucovinei.

Atelierele se vor desfasura in cicluri de cate sase saptamani. La finele fiecarui ciclu, adolescentii si copiii participanti vor primi diploma de adolescent manierat sau de copil manierat Se va lucra pe grupe de varsta.Incepand de vineri, 17 martie, in fiecare vineri, de la ora 18.00, grupa de varsta 6 - 9 ani, iar de la ora 18.50, grupa de varsta 10 - 13 ani. Numarul de locuri la fiecare grupa este limitat la 15 locuri. Participarea se face numai pe baza de inscriere prealabila, pentru intreg ciclul de sase saptamani. Inscrierile se pot face la adresa de e-mail: ideva.ateliere@gmail.com, sau la numarul de telefon 0740067208.