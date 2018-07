Atelier istorico-didactic organizat de Muzeul Bucovinei la Cetatea de Scaun a Sucevei

Muzeul Bucovinei, prin specialistii Serviciului Cetatea de Scaun a Sucevei, organizeaza in perioada 1 - 15 august, atelierul istorico-didactic "Arma medievala si rolul ei". In cadrul atelierului se vor desfasura activitati teoretice si practice cu referire la arsenalul militar din Evul Mediu. Participantii vor confectiona replici ale unor arme albe si armuri medievale(sageti, arcuri, coifuri, camasa cu zale, sulita) raspunzand astfel nevoilor de cunoastere, prin descoperire, o modalitate de relationare intre muzeu si public. Printre cele mai competitive arme din perioada Evului Mediu amintim arbaleta, catapulta, buzduganul, tunul sau arme usoare de corp precum sabia, arcul, pumnalul, sulita etc. Armura integrala sau parti din suprafata protejata a corpului luptatorului era compusa din camasa cu zale, coif, cotiere, scut, aparatori de brate si genunchiere folosite ca mijloace de aparare.Manuirea albelor albe presupunea o buna conditie fizica, un antrenament intens si, desigur, precizie si curaj.Toti cei interesati sa participe la atelierele organizate la Cetatea de Scaun a Sucevei pot obtine informatii suplimentare privind manifestarea, inscrierile si programul la telefon 0771.592.249 sau la Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun.