Ateliere de arta pentru copii, la Muzeul de Istorie

Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 20 - 31 august, in sediul Muzeului de Istorie, editia a VII-a a Atelierelor de arta pentru copii "Din secretele maestrilor - lumina si culoare". Anul acesta organizatorii revin cu cele patru ateliere - pictura, linogravura, modelaj si confectionare marionete, binecunoscute si apreciate de micii artisti initiati in tainele maestrilor de profesorii Camelia Rusu Sadovei si Iulian Asimionesei. Prin organizarea acestor ateliere se urmareste familiarizarea copiilor cu limbajul si mijloacele de expresie plastice specifice sculpturii, scenografiei, picturii de sevalet si graficii si analizarea imaginii artistice, prin raportare la tehnicile si lucrarile de arta studiate. Deasemenea, folosind materiale, instrumente si tehnici specifice fiecarui gen, se incurajeaza exprimarea sensibilitatii, imaginatiei si creativitatii artistice in creatii plastice proprii. Materialele si ustensilele necesare desfasurarii atelierelor sunt asigurate de catre organizator - Muzeul Bucovinei, cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Suceava.

Fiecare dintre ateliere se va desfasura pe o perioada de 5 zile, 3 ore pe zi, dimineata sau dupa-amiaza.

Saptamana 20 - 24 august

Orele 9-12: "Alternative plastice" - se prezinta tehnici picturale si grafice prin exemplificare cu lucrarile plastice din colectia de arta a Muzeului Bucovinei; se urmareste insusirea si utilizarea tehnicilor de compozitie (suprapunere, repetitie, contrast si armonie) precum si combinarea tehnicilor de lucru (grafica, pictura, colaj). Participa copii cu varsta minima de 8 ani.

Orele 13-16: "Fantezie in culori " - atelier de pictura in care sunt prezentate copiilor tehnici picturale si se fac exercitii cromatice de obtinere a tonurilor si nuantelor, plecand de la exemple de lucrari ale pictorilor bucovineni. Copii cu varsta minima de 12 ani.

Saptamana 27 - 31 august

Orele 9-12: "Sculptura - arta volumelor"- un atelier de modelaj in lut, cel mai de succes dar si cel mai accesibil copiilor de orice varsta. Se urmareste exprimarea plastica a tinerilor artisti, folosind materiale, instrumente si tehnici specifice modelajului in lut. Pot participa copii cu varsta minima de 6 ani.

Orele 13-16 : "George Lowendhal - scenograf"- anul acesta pentru prima data se realizeaza marionete tridimensionale pentru personaje din povesti si povestiri binecunoscute; pentru acest atelier vom avea sprijinul unui lector cu experienta in realizarea de marionete pentru teatru de papusi. Pot participa copii cu varsta minima de 10 ani.

La finalul atelierelor, in luna septembrie, se organizeaza o expozitie cu lucrarile realizate de participanti in cadrul celor patru ateliere, la vernisajul careia vor fi invitati autorii lucrarilor, parinti, profesori si admiratori, presa, dar si publicul larg. In ziua vernisajului vor fi acordate premii si vor fi inmanate diplome de participare tuturor expozantilor.