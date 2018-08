Atelierul istorico - didactic Arma medievala si rolul ei, deschis la Cetatea de Scaun a Sucevei

Cei interesati se pot inscrie in a doua etapa a atelierului. Informatii suplimentare despre inscriere si activitati se pot obtine la telefon 0784/275644 Serviciul Cetatea de Scaun.

In data de 1 august, Muzeul Bucovinei prin specialistii Serviciului Cetatea de Scaun au deschis, atelierul istorico-didactic "Arma medievala si rolul ei". Participantii au asistat la o prezentare interactiva privind istoricul armelor de corp din perioada medievala, iar timp de o saptamana vor invata tehnicile de manuire a arcului, metodele confectionarii camesii cu zale s.a. Cei mici vor deprinde tainele desenului si a reconstituirii unor spade medievale. Atelierul istorico - didactic este structurat in doua etape: 1-7 august si respectiv 8-15 august. Cei interesati se pot inscrie in a doua etapa a atelierului. Informatii suplimentare despre inscriere si activitati se pot obtine la telefon 0784/275644 Serviciul Cetatea de Scaun.