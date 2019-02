Atentie! Numarul cazurilor de gripa din judet aproape s-a dublat intr-o saptamana

Cazurile de gripa inregistrate in judet s-au dublat in ultima saptamana fata de cea precedent. Astfel, intre 28 ianuarie si 3 februarie, la Directia de Sanatate Publica Suceava au fost raportate nu mai putin 45 de cazuri de gripa clinica, din care 28 au necesitat spitalizare. In intervalul precedent fusesera inregistrate in total 28 de cazuri. De aceasta data, cea mai afectata grupa de varsta a fost 15-49 de ani, cu 20 de imbolnaviri, in intervalul precedent cele mai multe cazuri fiind inregistrate in randul copiilor intre 5 si 14 ani. Din fericire, gripa nu a mai ucis nici un sucevean, in judet inregistrandu-se pana acum doar un singur deces din cauza acestei boli. Tot in ultima saptamana au fost inregistrate 3.178 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, cu 52 de internari dar si sute de pneumonii.