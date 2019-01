Atentie la turturi si la zapada de pe acoperisuri!

Pompierii militari suceveni reamintesc cetatenilor ca au responsabilitatea legala de indepartare a turturilor formati la stresinile si jgheaburile imobilelor pe care le detin sau administreaza, deoarece exista pericolul ca prin desprindere sa raneasca trecatorii si/sau sa distruga bunuri materiale.

Atunci cand exista risc iminent de cadere a turturilor formati la imobile, proprietarul/administratorul are obligatia de a lua masuri pentru avertizare si marcare a perimetrului expus riscurilor.

"Interventia pompierilor se poate realiza doar in situatii speciale, atunci cand sunt puse in pericol vieti si/sau se pot produce pagube materiale, iar inaltimea imobilelor sau conditiile de amplasare a acestora nu permit administratorilor imobilelor sa actioneze in siguranta pentru indepartarea turturilor", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.

De asemenea, persoanele fizice si juridice au obligatia ca, pe timp de iarna, sa indeparteze turturii de gheata formati la nivelul acoperisului imobilului, sa curete in maxim 24 de ore dupa incetarea ninsorii zapada depusa si gheata formata pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliaza sau unde isi desfasoara activitatea, a sediilor de firma, a curtilor sau terenurilor detinute, astfel incat traficul pietonal sa se desfasoare in conditii normale.

La imobilele in care la parter functioneaza societati comerciale sau prestatori de servicii, obligatiile mentionate revin acestor unitati pe timpul functionarii lor.