Atentionare meteo cod galben de ninsori viscolite pentru judetul Suceava

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o atentionare meteo cod galben de ninsori viscolite, valabila in intervalul 27 decembrie, ora 20 - 29 decembrie, ora 10. Fenomene vizate: ninsori viscolite in zonele de munte. In intervalul mentionat in toate zonele de munte va ninge, se va depune strat nou de zapada, local consistent si vantul va avea intensificari cu viteze ce vor depasi 60...70 km/h, iar pe creste 80...90 km/h, viscolind si spulberand zapada. Intensificari ale vantului si precipitatii in general slabe cantitativ, la inceput mixte, apoi mai ales sub forma de ninsoare, se vor semnala si in restul teritoriului, dar mai ales in regiunile estice si sud-estice. Potrivit meteorologilor, incapand cu data de 29 decembrie vremea va deveni rece, geroasa in timpul noptilor si diminetilor in nordul si centrul teritoriului si pe arii mai restranse in rest, iar vantul va continua sa prezinte intensificari indeosebi in sud-est.