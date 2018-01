Atentionare meteo cod galben de vant si ninsori

In Muntii Apuseni si local in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85...90 km/h.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteo cod galben. Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 01.00 - 19 ianuarie, ora 15.00. Fenomene vizate: intensificari sustinute ale vantului, ninsori in general moderate cantitativ si viscolite.Zone afectate: Muntii Apuseni si local in Carpatii Orientali. In Muntii Apuseni si local in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85...90 km/h. Va ninge in general moderat cantitativ, si va fi viscol.