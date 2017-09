Au demarat lucrarile la Centrul Oncologic Suceava. In primavara se deschide VIDEO

Constructia va fi ridicata pe o suprafata de 2000 de metri patrati si va avea patru nivele, urmand sa aiba si o parcare amenajata in curtea interioara a Spitalului Vechi.Tot personalul acestui centru va fi instruit in cadrul unui program de training.

Suceava va avea un Centru de Diagnostic si Tratament Oncologic Suceava incepand de anul viitor. Conducerea Spitalului Judetean Suceava si presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, au anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca miercuri au demarat lucrarile de constructie ale acestui centru, investitia fiind estimata la 13-14 milioane de euro. Finalizarea primei etape de dezvoltare a centrului este preconizata pentru primavara anului 2018. Initiatorii proiectului sunt:Spitalul Judetean Suceava, si Consiliul Judetean Suceava, cu sprijinul Primariei Suceava. Constructia va fi ridicata pe o suprafata de 2000 de metri patrati si va avea patru nivele, urmand sa aiba si o parcare amenajata in curtea interioara a Spitalului Vechi. Managerul spitalului, Vasile Rambu a declarat ca centrul, care se doreste a fi unul zonal, va fi dotat cu echipamente de ultima generatie, aici putand sa se trateze in prima faza 700-750 de pacienti anual, urmand ca in a doua faza sa fie dublata aceasta capacitate. La randul sau, Gheorghe Flutur a explicat ca prima faza a infiintarii acestui centru o reprezinta constructia mobilului si echiparea centrului cu un computer tomograf performant si un aparat de radioterapie, urmand ca in a doua faza dotarile cu aparatura medicala performanta sa creasca.



Centrul era necesar in zona Sucevei



Reprezentatul firmei Medist, importator al echipamentelor necesare dotarii Centrului de Diagnostic si Tratament oncologic Suceava, Antoaneta Roca, a prezentat proiectul ce va fi derulat de SC RT Lotus Center Cluj-Napoca si evolutia acestuia aratand ca era necesara infiintarea unui astfel de centru in Suceava care, prin echipamente de inalta precizie, sa permita realizarea unui diagnostic precis si timpuriu, numarul cazurilor noi de cancer fiind in crestere de la an la an. Din evaluarile facute la nivelul Spitalului Judetean Suceava, doar un procent de 10-15% din totatul bolnavilor cu indicatie pentru radioterapie ajung sa il si efectueze, ei fiind trimisi in prezent in centru universitare, unde sunt pusi pe liste de asteptare. Reprezentatul SC RT Lotus Center Cluj-Napoca, Sorin Blaga, a declarant ca in aceasta perioada are loc procesul de selectare si recrutare a personalului care va lucra in Centrul de Diagnostic si Tratament Oncologic Suceava, fiind deja angajat un medic radioterapeut, iar pentru alti doi medici sunt negocieri de colaborare. De asemenea, centrul va fi deservit de doi fizicieni medicali, patru asistenti medicali si tehnicieni, dar si de un receptioner, urmand ca in a doua etapa de dezvoltare a centrului personalul sa fie suplimentat odata cu achizitionarea de aparatura noua. Tot personalul acestui centru va fi instruit in cadrul unui program de training. Se are in vedere realizarea unei stranse colaborari cu personalul medical de la Spitalul Judetean Suceava dar si cu cei din spitalele aflate in judete invecinate, precum si cu institute oncologice si centre medicale din tara si strainatate. In 2016, in judetul Suceava au fost inregistrate 1.721 de cazuri noi de cancer. In total, erau la finele anului trecut in evidentele SpitaluluI Judetean Suceava 10.354 de pacienti oncologici.