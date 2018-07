Au inceput lucrarile pentru construirea unui pod provizoriu la Milisauti

Vineri au inceput la Milisauti lucrarile pentru construirea unui pod provizoriu peste raul Suceava, ca varianta pentru podul pe DN 2H, care in prezent este inchis pentru traficul auto si pietonal. Anuntul a fost facut de Mirela Adomnicai, prefectul judetului Suceava. Podul provizoriu se va realiza prin parteneriat public privat, pe baza unui protocol de colaborare incheiat intre Primaria Milisauti si un agent economic. Potrivit autoritatilor lucrarile la podul provizoriu vor fi finalizate la mijlocul saptamanii viitoare. Joi, Guvernul Romaniei a alocat intreaga suma solicitata pentru reparatii la drumurile judetene afectate de inundatii, in valoare de 5.483.000 milioane lei. Referitor la lucrarile de reparatii la podul peste raul Suceava de pe DN 2 H, care intra in competenta Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi, prefectul Mirela Adomnicai a precizat ca nu se poate merge in regim de urgenta cu procedura de achizitii, intrucat au fost inaintate patru oferte, care se deschid vineri, iar evaluarea lor ar putea dura, nefiind excluse nici contestatiile. Prefectura Judetului Suceava continua demersurile in vederea alocarii de fonduri necesare remedierii distrugerilor produse in urma fenomenelor meteorologice periculoase, din perioada 28 iunie - 9 iulie. La solicitarea Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice- MDRAP, pentru a se evita dubla finantare, au fost scazute din raportarile primariilor sumele pentru obiectivele de investitii prinse prin PNDL si PNDL2. In acest context, suma necesara celor 53 de UAT-uri pentru remedierea pagubelor provocate de inundatii in infrastructura se cifreaza la 36.445.000 lei. De asemenea, cinci familii din Slatina si Brosteni cu casele afectate de inundatii vor beneficia de un ajutor financiar, din partea Guvernului, in valoare totala de 25.000 lei(5000 lei de fiecare).Banii vor fi acordati conform HG nr. 480, din 5 iulie 2018, privind "acordarea unor ajutoare de urgenta pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatiile din perioada iunie-iulie 2018". Conform raportului privind valorile estimative ale pagubelor in infrastructura, raport inaintat de comisiile numite prin ordin de prefectul Mirela Adomnicai, in judetul Suceava au fost afectate opt case apartinand unor familii din Slatina, Brosteni, Manastirea Humorului si Ostra. In urma anchetelor sociale realizate la fata locului de reprezentantii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Suceava-AJPIS, s-a constatat ca cinci din cele opt familii cu casele afectate - patru familii din Slatina si una din Brosteni- au locuintele avariate si se afla in risc de excluziune sociala. Raportul realizat de AJPIS in urma anchetelor sociale a fost inaintat catre ministerul Muncii si Justitiei Sociale care va aloca, prin AJPIS Suceava, 25.000 lei pentru ajutorarea celor 5 familii.Potrivit Directiei Agricole Suceava, valoarea pagubelor produse culturilor agricole, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase din lunile iunie-iulie 2018, este de 136.300 lei. A fost afectata o suprafata de 1280 ha, cele mai mari pagube fiind la culturile de porumb, grau si secara.