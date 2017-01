Audiente record pentru site-ul Informatiata.ro, duminica, 8 ianuarie. Aproape 24.000 de utilizatori unici FOTO

Audiente record pentru Informatiata.ro in ultimele 3 zile.

Duminica site-ul de stiri a avut cei mai multi cititori, conform google analytics 23.730 utilizatori unici, iar conform Histats.com, al carui cronometru apare afisat pe site, in partea dreapta jos, au fost in jur de 26.000 de utilizatori unici (vezi captura foto 1). Audiente record si pe pagina de facebook, una din stiri avand peste 65.000 de cititori chiar daca nu a fost promovata stirea respectiva. De altfel, la aceeasi stire, din motive tehnice, cronometru de pe site-ul nostru s-a oprit undeva in jurul orei 14.00 la peste 32.000 de accesari (vezi captura foto 2 facebook). Cu un continut atractiv, cu stiri de ultima ora, cu o echipa de jurnalisti profesionisti, cu un continut video si foto atractiv, Informatiata.ro isi consolideaza astfel prima pozitie in randul ziarelor din judet cu un continut exclusiv online. In anul 2016, Informatia.ro a avut, conform google analytics, peste 1.200.000 de utilizatori unici, cei mai multi din judetul Suceava, in special din orase precum:Suceava, Radauti, Vicovu de Sus, Falticeni sau Vatra Dornei. Cel mai citite stiri au fost cele din rubricile: Eveniment, Editorial si Politic. Pentru toate acestea va multumim voua, cititorilor nostri, si promitem sa nu va dezamagim!