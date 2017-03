In autobuz se aflau opt pasageri. Tigarile in valoare de 4.800 lei au fost confiscate, fiind legitimati toti pasagerii din autovehicul.

Autobuz folosit in contrabanda cu tigari, oprit in trafic de politistii de la Vicovu de Sus. Marti, in jurul orei 16.22, un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe strada Calea Cernauti din localitate, autobuzul apartinand unei societati comerciale din municipiul Radauti, condus de un barbat de 31 de ani din comuna Gramesti si in care se aflau opt pasageri, ocazie cu care, in spatiul destinat bagajelor, a fost identificata o geanta in care se aflau 480 pachete cu tigari, fara documente legale. Soferul a declarat ca nu stie cine depozitat geanta respectiva si nici ce continea aceasta. Tigarile in valoare de 4.800 lei au fost confiscate, fiind legitimati toti pasagerii din autobuz. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.