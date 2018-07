Autospeciala de la ISU rasturnata in sant dupa ce un drum afectat de inundatii s-a surpat sub ea

S-a intamplat la Capu Codrului, pe cand pompierii interveneau la un incendiu devastator.

Autospeciala de la ISU Suceava, rasturnata in sant, dupa ce un drum s-a surpat sub ea, in timpul unei misiuni, luni. S-a intamplat la Capu Codrului, zona afectata de inundatii, in timp ce pompierii interveneau la un incendiu devastator. O autospeciala a subunitatii din Gura Humorului, care transporta apa pentru masinile de interventie aflate la locul incendiului, in timp ce rula pe o ulita a satului, din piatra si pamant si cu o latime de trei metri a ajun in sant. Structura drumului a cedat si s-a surpat, din cauza deteriorarii in urma ploilor abundente din ultima perioada. Acest lucru a determinat ca autospeciala sa intre in balans si sa se rastoarne pe o parte, in afara carosabilului.Conform purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, cei doi pompieri militari care se aflau in masina nu au fost raniti. De asemenea, autospeciala a suferit avarii minore. Interventia nu a fost afectata de acest incident, incendiul la acea ora fiind localizat, iar la fata locului erau prezente inca 5 autospeciale care au asigurat continuitate pentru furnizarea apei si lichidarea ultimelor focare. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat acoperisul casei si anexele gospodaresti, cu pericol de propagare la intreaga locuinta, la o bucatarie de vara (anexa de locuit) si la proprietatea invecinata.Au ars un atelier de tamplarie pe 30 mp, un depozit de furaje pe 30 mp, un adapost de animale pe 50 mp, doua magazii corp comun pe 50 mp, acoperisul, podul si mansarda locuintei pe aproximativ 110 mp si circa 10 tone de furaje. S-au degradat tavanul, peretii, tamplaria si instalatiile casei, mobilier, electrocasnice, materiale textile si altele.In incendiu au pierit 3 bovine si 30 de pasari de curte.Flacarile au izbucnit din atelierul de tamplarie, iar cauza probabila a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzator.