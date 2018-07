Autospeciala de politie atacata cu pietre si agent ranit, la Patrauti

Autospeciala de politie atacata cu pietre si agent ranit, in localitatea Patrauti. Miercuri seara, politistii au fost chemati sa intervina pentru aplanarea unui conflict, in cartierul de romi din localitate. In drum spre interventie, pe un drum comunal, echipajul de politie a identificat in trafic, circuland din sens opus, un autoturism marca BMW, inmatriculat in Marea Britanie, despre care existau informatii ca este condus de catre Ionut Abel Busila, unul din scandalagii, care nu poseda permis de conducere. Acesta tocmai pleca din locuinta in care fusese scandalul, stiind ca trebuie sa soseasca politistii. S-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire prin folosirea semnalelor luminoase, fiind observat in interiorul autoturismului doar conducatorul auto.In momentul in care autoturismul a ajuns in fata autospecialei cel de la volan a oprit motorul autoturismului, a coborat in afara acestuia si a fugit pe un drum neclasificat. S-a procedat la urmarirea pedestra a celui in cauza, insa din cauza intunericului si a terenului cu vegetatie inalta acesta a reusit sa scape. In timp ce politistii s-au intors la autospeciala si au pornit spre zona in care a fost vazuta ultima data persoana in cauza, respectiv intr-o rapa cu vegetatie inalta, din intuneric a fost aruncata o piatra in geamul portierei stanga fata a autospecialei spargandu-l si lovindu-l usor pe agentul care se afla la volan. Piatra a ricosat in bordul autospecialei spargand sticla protectoare a bordului. Cercetarile vor fi continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava.