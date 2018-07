Autospeciala de politie avariata dupa ce o soferia a schimbat directia de mers fara sa se asigure FOTO

Accidentul a fot provocat de o tanara de 21 de ani, din orasul Vicovu de Sus.

O autospeciala de politie a fost avariata dupa ce o soferita a schimbat directia de mers fara sa se asigure. Evenimentul rutier a avut loc miercuri dimineata in interiorul localitatii Vicovu de Jos. Un agent de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala Galanesti- Postul de Politie Vicovu de Jos, in timp ce conducea autospeciala Dacia Logan, pe DN 2H, in interiorul localitatii, dinspre comuna Galanesti spre centrul comunei Vicovu de Jos, imediat dupa o curba spre stanga, a fost surprins de aparitia pe sensul sau de mers a autoturismului Seat Ibiza, condus de o tanara, de 21 de ani, din orasul Vicovu de Sus. Potrivit politistilor, soferita a ajuns pe contrasens dupa ce s-a angajat in efectuarea unui viraj stanga pentru a intoarce, fara sa acorde prioritate autospecialei. Desi a franat, politistul nu a mai putut evita impactul, lovind cu partea din fata laterala autoturismul Seat Ibiza. In urma impactului nici o persoana nu a fost ranita. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. Soferita a fost sanctionata contraventional.