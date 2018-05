Autospeciala de politie filmata in timp ce intra in depasire in curba, trecand de linia continua VIDEO

Si politistii fac in trafic lucruri trasnite. O autospeciala de politie a fost filmata in trafic, pe un drum national, in timp ce efectua o depasire neregulamentara, peste linia continua, in curba si pe sector de drum fara vizibilitate. Filmarea face furori pe retelele de socializare si a starnit comentariile internautilor. Autospeciala de politie nu are girofarul in functiune si nici semnalele acustice, semn ca politistul de la volan nu era in misiune. Acesta a dat dovada de imprudenta si a depasit aiurea un camion din fata sa, intrand pe contrasens in curba.