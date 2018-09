Autospeciala de politie intrata intr-un stalp si in alt vehicul, la Satu Mare, din cauza vitezei VEZI IMAGINI

Autospeciala de politie avariata in urma unui accident rutier, in comuna Satu Mare, duminica seara. Agentul aflat la volan a pierdut controlul volanului, se pare din cauza vitezei excesiva, autospeciala a lovit un stalp dupa care a ricosat in alt vehicul, care circula regulamentar. Desi masina de politie a fost avariata serios, nimeni nu a fost ranit. In interior se aflau doi agenti care ar fi gonit dupa un suspect, conform celor declarate de ei superiorilor de la IPJ Suceava, insa masina nu avea pornite semnalele acustice si vizuale. Agentul care a provocat accidentul a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. El este cercetat acum de colegi. Localnicii adunati la locul accidentului erau revoltati si spuneau ca masina de politie gonea prin localitate. Politistul de la volan va trebui sa plateasca si reparatia masinii lovite de autospeciala, vehiculul fiind avariat in urma impactului cu autospeciala.