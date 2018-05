Autoturism Audi cautat de autoritatile din Marea Britanie, descoperit in P.T.F. Siret FOTO

Autoturism Audi cautat de autoritatile din Marea Britanie, descoperit in P.T.F Siret. Joi, in jurul orei 22.45, in P.T.F. Siret, s-a prezentat la control, pe sensul de iesire din tara, cetateanul roman Petru B., in varsta de 21 de ani, care conducea un autoturism marca Audi, cu numar de inmatriculare specific Marea Britanie. In urma controlului efectuat asupra documentelor de calatorie si verificarilor efectuate in bazele de date, politistii de frontiera au constatat ca autoturismul figureaza ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta fiind introdusa de catre autoritațile din Marea Britanie.Polițiștii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar autoturismul in valoare de aproximativ 18.400 lei a fost indisponibilizat la sediul Politiei de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor.