Autoturism Porsche Cayenne cautat de autoritatile din Italia, depistat in P.T.F. Siret FOTO

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tainuire, iar autoturismul in valoare de 225.000 lei a fost indisponibilizat, pana la finalizarea cercetarilor.

Autoturism Porsche Cayenne cautat de autoritatile din Italia, depistat in P.T.F. Siret.Joi, in jurul orei 14.00, s-a prezentat in P.T.F. Siret, cetateanul roman Ivan M., in varsta de 27 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava, conducand un autoturism marca Porsche Cayenne. Cu ocazia formalitatilor specifice, politistii de frontiera au avut suspiciuni cu privire la provenienta masinii, fapt pentru care au aprofundat verificarile, ocazie cu care au stabilit ca autoturismul figura in bazele de date ca bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de catre autoritatile din Italia, din luna iunie a anului 2016. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tainuire, iar autoturismul in valoare de 225.000 lei a fost indisponibilizat, pana la finalizarea cercetarilor.