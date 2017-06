Autoturism cu tigari de contrabanda, depistat in trafic de politistii de frontiera si jandarmi, la Bivolarie FOTO

In autoturism erau tigari in valoare de 33.600 lei.

In cadrul Operatiunii Comune Contrabanda 2017, la nivelul Sectorului PF Vicovu de Sus – ITPF Sighetu Marmatiei s-a desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii contrabandei cu tigari, la care au participat politisti de frontiera si lucratori din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau. Astfel, miercuri, in jurul orei 20.00, un echipaj format din politisti de frontiera si jandarmi a oprit pentru control, pe o strada de pe raza localitatii de frontiera Bivolarie un autoturism marca Audi A4, condus de catre Vasile T., in varsta de 21 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava.La controlul efectuat asupra masinii, in portbagaj, au fost descoperite mai multe colete cu tigari, fapt pentru care s-a luat masura conducerii soferului, impreuna cu autoturismul cu tigari, la sediul politiei de frontiera in vederea continuarii cercetarilor.In urma inventarierii tigarilor a rezultat cantitatea de 3.000 pachete cu tigari, marca Marble, provenienta ucraineana, in valoare de 33.600 lei, marfa ce a fost ridicata in vederea confiscarii.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar autoturismul folosit la activitatea infractionala in valoare de 4.500 lei, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.