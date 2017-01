Tigarile de contrabanda au fost confiscate.

Autoturism cu tigari de contrabanda, depistat in trafic de politistii suceveni. Duminica, ora 12.30, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a oprit pentru control, pe DJ 291A, autoturismul condus de un barbat de 51 de ani, din comuna Zamostea. In urma controlului interiorului autoturismului, politistii au identificat cantitatea de 61 pachete cu tigari, de diferite marci, de provenienţa ucraineana si duty-free, pentru care, conducatorul auto nu a putut prezenta documente, acesta declarand faptul ca, le-a cumparat de la un cetatean ucrainean de pe raza orasului Siret. Tigarile in valoare de circa 610 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, barbatul de 51 de ani, fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda.