Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor.

Autoturism de 8.500 de euro furat din Radauti. Politia municipiului Radauti a fost sesizata de un localnic de 27 de ani, despre faptul ca persoane necunoscute i-au furat autoturismul inmatriculat in strainatate. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in data de 17 martie, barbatul a parcat autoturismul in parcarea unei foste statii de alimentare cu carburant din municipiul Radauti, cu scopul de a-l revinde, avand postat in parbriz un afis. De atunci si pana in data de 24 martie, ora 19.30, proprietarul nu s-a mai interesat de autoturism si nici nu a fost sunat de vreun potential cumparator. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului estimat la 8500 de euro.