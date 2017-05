Autoturism de lux in valoare de 50.000 euro, cautat in Germania, depistat in P.T.F. Siret Galerie Foto

In baza de date a Interpolului autoturismul figureaza ca fiind furat.

Autoturism de lux in valoare de 50.000 euro, cautat in Germania, depistat in P.T.F. Siret. Marti dimineata, in jurul orei 04.00, in P.T.F. Siret, s-a prezentat la control, pentru efectuarea formalitatile de frontiera, cetateanul ucrainean Danyslav T.,in varsta de 30 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes Benz, cu numar de inmatriculare specific Germaniei.

Cu ocazia formalitatilor specifice, politistii de frontiera au efectuat verificari in bazele de date cu privire la autoturismul respectiv. Astfel, s-a constatat ca masina figureaza ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta fiind introdusa in urma cu doua zile de catre autoritatile din Germania, iar in baza de date a Interpolului autoturismul figureaza ca fiind furat. Conducatorul auto a declarat ca masina este a unui prieten care i-a dat-o pentru a o duce in Ucraina unde urma sa-i faca niste reparatii si nu avea cunostinta ca autoturismul se afla in atentia autoritatilor.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar autoturismul, fabricat in anul 2016, in valoare de 50.000 euro, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea cercetarilor.