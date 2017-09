In autoturism erau tigari in valoare de 119.059 lei.

Autoturism de teren plin cu tigari de contrabanda, abandonat la Vicovu de Sus. Vineri dimineata, in jurul orei 02.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorul P.F. Vicovu de Sus, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au descoperit, abandonat in apropierea frontierei de stat, un autoturism de teren, marca Mitsubishi Shogun, fara numere de inmatriculare, in interiorul caruia se afla o cantitate mare de tigari. Masina a fost condusa la sediul S.P.F. Vicovu de Sus, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 10.176 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar in continuare se fac verificari in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 119.059 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar autoturismul in valoare de 4.500 lei, folosit in activitatea infractionala, a fost indisponibilizat la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor.