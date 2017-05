Flacarile au izbucnit in compartimentul motor, cel mai probabil din cauza efectului termic generat de scurgeri de benzina.

Autoturism distrus de un incendiu, pe raza localitatii Cacica. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Solca au intervenit, miercuri dupa-amiaza, pentru localizarea si lichidarea incendiului.La sosirea echipajului, masina ardea in totalitate. Flacarile au izbucnit in compartimentul motor, cel mai probabil din cauza efectului termic generat de scurgeri de benzina. In urma incendiului autoturismul a fost distrus in proportie de 85%.