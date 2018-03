Autoturism furat, gasit abandonat pe o strada din Vicovu de Sus

Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor.

O masina furata a fost gasita abandonata pe o strada din Vicovu de Sus. O femeie in varsta de 38 de ani din Straja a sesizat politia despre faptul ca persoane necunoscute i-au furat din curte autoturismul marca Opel. Miercuri, in jurul orei 21.00, femeia a ajuns acasa si a parcat masina in curtea casei sale. Acesta a lasat portierele autoturismului neasigurate, cu cheia in contact. De asemenea, femeia a lasat si poarta de acces a imobilului deschisa si neasigurata. In interiorul autoturismului nu se aflau bunuri de valoare, existand doar actele autoturismului. Joi dimineata, proprietara a constatat lipsa autoturismului, sesizand fapta prin 112. Politistii au inceput cercetarile si ulterior, pe strada Piperului de pe raza orasului Vicovu de Sus, a fost identificat autoturismul care bloca calea de acces spre unele locuinte. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt in scop de folosita", si continua cercetarile pentru identificarea autorilor.