Autoturism plin cu tigari de contrabanda, abandonat in apropierea unui rau, la Brodina de Sus VIDEO

Autoturism plin cu tigari de contrabanda, abandonat in apropierea unui rau. Miercuri, in jurul orei 21.30, la nivelul Serviciului Teritorial P.F. Suceava s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana. Astfel, oamenii legii au observat, pe raza localitatii Brodina de Sus, un autoturism marca Mitsubishi Shogun, fara numere de inmatriculare. La vederea patrulei politiei de frontiera, soferul autoturismului in cauza a marit viteza de deplasare, indreptandu-se spre un drum forestier, pana in apropierea unui rau, unde a abandonat autoturismul si a fugit in padurea din apropiere. In autoturismul abandonat, politistii de frontiera au descoperit pe bancheta din spate si in portbagaj mai multe colete care contineau tigari de provenienta ucraineana. In urma inventarierii baxurilor, a rezultat cantitatea totala de 14.990 pachete tigari, in valoare de 175.000 lei, care a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare se desfasoara cercetari pentru depistarea persoanelor implicate si tragerea la raspundere a celor vinovati.