Autoturism plin cu tigari de contrabanda, depistat in trafic de politistii din Campulung Moldovenesc

Autoturism plin cu tigari de contrabanda, depistat de politisti in trafic. Joi seara, in jurul orei 20.00, un echipaj de politie din cadrul Biroului de Ordine Publica Campulung Moldovenesc, aflat in serviciul de patrulare pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, a observat pe strada Calea Bucovinei circuland autoturismul marca Fiat Multipla, despre care existau informatii ca acesta ar transporta tigari de contrabanda.

Oamenii legii au oprit autoturismul respectiv, conducatorul auto fiind identificat in persoana unui barbat de 44 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti.

Cu ocazia controlului amanuntit efectuat in interiorul autoturismului s-a constatat ca sub podeaua metalica a scaunelor acestuia, se afla confectionat artizanal un compartiment metalic separat de caroserie in interiorul caruia au fost identificate mai multe pachete de tigari de provenienta extra-comunitara, marca "Ashima" si "Rothmans".

Procedandu-se la inventarierea tigaretelor s-a constatat ca in compartimentul special confectionat se aflau 1.698 pachete marca Ashima si 3.135 pachete marca Rothmans, rezultand un total de 4.833 de pachete.

Tigarile au fost confiscate si autoturismul indisponibilizat. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore in arestul IPJ Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria C-lung Moldovenesc pentru stabilirea unor masuri preventive.