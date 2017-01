Autoturisme cu tigari de contrabanda, depistate in trafic de politistii de frontiera FOTO

Tigarile in valoare de 65.800 lei au fost confiscate.

Autoturisme cu tigari de contrabanda, depistate in trafic de politistii de frontiera.La nivelul STPF Suceava s-a declansat, duminica, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, politistii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control, pe comunicatia Nisipitu - Lupcina, doua autoturisme marca Skoda si Ford, conduse de O.I., de 46 ani si V.C. de 43 ani, cetateni romani domiciliati pe raza judetelor Botosani si Suceava. La controlul efectuat asupra masinilor, politistii de frontiera au descoperit in autoturismul marca Skoda 1.980 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, iar in autoturismul marca Ford alte 4.000 de pachete de aceeasi provenienta.Drept urmare, persoanele, masinile si tigarile au fost duse la sediul S.T.P.F. Suceava in vederea continuarii cercetarilor.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar autoturismele folosite la transportul tigarilor au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor.De asemenea, cantitatea de 5.980 de pachete cu tigari, in valoare de 65.800 lei a fost ridicata in vederea confiscarii.