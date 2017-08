Autoturismul furat din Marginea, gasit abandonat la Bilca FOTO VIDEO

Autoturismul furat din Marginea, gasit abandonat la Bilca. Proprietarul masinii a cerut vineri ajutor pe Facebook pentru a-l gasi pe individul care i-a furat masina dintr-o parcare din Marginea. Furtul ar fi avut loc in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 03.00, si a fost surprins de o camera de supraveghere. In imagini se vede cum hotul a intrat foarte usor in masina, apasand butonul telecomanda de la cheie. "Azi dimineata in jurul orei 03:00 s-a furat autoturismul marca Mercedes E270, inmatriculat in Anglia(in prezent avea nr. rosii ) din localitatea Marginea, strada Principala( langa Gama - centru). Hotul avea cheia potrivita. Cei care doresc sa dea detalii va rog lasati mesaj!OFERIM RECOMPENSA", scria atunci pagubitul pe pagina de socializare. In cursul zilei de sambata autoturismul a fost gasit abandonat in zona Prud, din comuna Bilca.