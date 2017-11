Autoutilitara distrusa de flacari, la Radauti

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.

Autoutilitara distrusa de flacari, joi seara, in municipiul Radauti, pe strada Francei. Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului.La sosirea echipajelor, autovehiculul ardea violent, cu pericol de propagare la o remorca de autotren si la o hala de tamplarie aflata in apropiere. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora. Autoutilitara a ars in proportie de 60% si s-au degradat doua cauciucuri si barele de protectie din partea dreapta de la remorca autotrenului.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat remorca autotrenului si hala de tamplarie.