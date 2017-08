Autoutilitara sparta de hoti la Scheia FOTO

Hotii au luat din interiorul autovehiculului mai multe bunuri.

Autoutilitara sparta de hoti la Scheia. Politia Comunala Scheia a fost sesizata prin SNUAU 112 de un barbat de 31 de ani din Suceava, despre faptul ca autoutilitara marca Mercedes care se afla parcata in Scheia, in fata unei societati comerciale, a fost sparta iar din interior au fost sustrase bunuri. Autoutilitara marca Mercedes Sprinter, proprietatea SC Winner`s, administrata de Mihai Claudiu Corduneanu, se afla parcata in fata sediului societatii de sambata, ora 20.00, cand programul de lucru al firmei s-a incheiat. Luni, in jurul orei 09.00, cand administratorul firmei a revenit la sediu, a constatat faptul ca geamul stanga fata al autoutilitarei era spart, iar din interior i-au fost sustrase un dvd player, o statie auto radio emisie receptie, o camera auto, o statie de amplificare si un televizor cu diagonala de 20 inch. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, urmand a se dispune procedural.