Autovehicul cuprins de flacari in trafic, in municipiul Suceava VIDEO

Un autovehicul a fost cuprins de flacari in trafic, joi seara, in municipiul Suceava, in zona Salii Sportului. Un sofer care se deplasa cu microbuzul de marfa din directia Centru spre Burdujeni a vazut flacari iesind de sub scaunul autovehiculului. Acesta a tras imediat pe dreapta, in statia de autobuz. Barbatul impreuna cu mai multi participanti la trafic au incercat sa stinga incendiul, folosind sase stingatoare, dar autovehiculul a fost cuprins in totalitate de flacari. La fata locului a ajuns un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Suceava care a lichidat incendiul. Flacarile puternice au ajuns si la semaforul din zona, deteriorandu-l. Microbuzul a fost distrus in proportie de 80 la suta(vezi declaratie Radu Raileanu, reprezentant ISU Suceava). In interiorul autovehiculului erau si mai multe scule electrice, paguba fiind estimata de proprietar la peste 5.000 de euro(vezi declaratie proprietar). Pompierii urmeaza sa stabileasca cauza incendiului.