Avalansa din Calimani, produsa de factorul uman. Cei trei alpinisti au facut greseli

Serviciul Salvamont Suceava aduce precizari in cazul celor trei alpinisti prinsi de avalansa, pe Calimani, in data de 1 Decembrie. Conform reprezentantilor acestui serviciu, avalansa a fost produsa de factorul uman iar cei trei au facut greseli grave. Redam in continuare comunicatul Serviciului Salvamont Suceava:

'In urma incidentului din data de 1 dec 2017, unde o avalansa a surprins 3 persoane, dorim sa facem anumite precizari in speranta ca alpinistii, schiorii care practica activitati hibernale vor avea ceva de invatat din aceasta tragedie.

In jurul orei 14, 3 persoane au fost surprinse de o avalansa de mari dimensiuni pe culoarul Estic al varfului Pietrosu din muntii Calimani.Cauza principala pentru declansarea avalansei a fost factorul uman prin supraincarcarea suprafetei pe care se deplasau cei trei (in urcare) in conditiile in care stratul proaspat de zapada depasea 30 cm si era depus peste stratul vechi fara coeziune cu acesta.Zona in care s-a produs avalansa : Culoar/jgheab/torent/vale de ordinul I, cu o lungime de cca 800m de la 1700 la 2000m altitudine, expunere E cu vegetatie, in general jnepenis, dar acoperit de la prima ninsoare. Panta cu inclinatie medie de 25-30 grade.

Conditiile : Cu o zi inainte ninsoare abundenta cu vant din V si aport de zapada pe versantii E. Strat de zapada proaspata neviscolita cel putin 30 cm peste o crusta de gheata.

Greselile celor trei :

- Decizia de a pleca in munte pe vreme nefavorabila (ceata, vant) ;

- Lipsa echipamentului obligatoriu pe timp de iarna (kit-ul de avalansa) ;

- Alegerea unei rute periculoase date fiind conditiile nivo si meteo ;

- Deplasarea printr-o zona cu risc de avalansa fara pastrarea distantei de siguranta ;

- Subestimarea pericolului fiind o zona cunoscuta.

Acestea sunt greseli clasice pe care le fac majoritatea persoanelor surprinse de avalansa.

Ce a rezultat : O avalansa de mari dimensiuni cu depozit pe o suprafata de aproximativ 400m lungime, latime ce variaza de la 7m in aval si pana la 25-30 m in amonte cu o grosime de la minim 2m si care depaseste in multe locuri 6m. Trei victime, un supravietuitor, o persoana decedata si una disparuta.

Ne pare rau pentru tragedia produsa. Ne-am fi dorit sa studiem doar in statistici despre aceste intamplari nefericite.

Totodata, cei care practica schi de tura, schi offpiste si freeride, dar si cei care fac deplasari pe munte pe timp de iarna la picior, sunt rugati sa incerce sa mearga la diferite workshop-uri despre avalanse, studiul zapezii si citirea terenului in vederea deplasarii in zone cu risc. Este bine de invatat de la persoane avizate, cu experienta in freeride si care au urmat la randul lor cursuri de perfectionare recente.

Cautarile vor continua conform procedurilor in vigoare de indata ce vremea ne va permite si vor fi facute de profesionisti dotati cu kit de avalansa. Producerea unei noi avalanse in zona este iminenta'.