Avansari in grad, de Ziua Jandarmeriei Romane, la Suceava FOTO

Avansari in grad, de Ziua Jandarmeriei Romane. Luni, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava s-a desfasurat ceremonialul militar si religios organizat cu ocazia inaintarii in gradul urmator, inainte de termen, a unui numar de trei ofiteri si cinci subofiteri. Prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, trei ofiteri au fost inaintati in gradul urmator inaintea expirarii stagiului minim in grad, astfel: in gradul de maior - doi ofiteri, in gradul de colonel - un ofiter.

Totodata, prin ordin al inspectorului sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, cinci subofiteri au fost inaintati in gradul de plutonier adjutant, inaintea expirarii stagiului minim in grad. "Festivitatea a debutat cu prezentarea ordinelor ministrului Afacerilor Interne si al inspectorului sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava privind inaintarea in grad a cadrelor militare, dupa care conducerea inspectoratului a inmanat noile grade colegilor avansati. Dupa oficierea unei slujbe religioase de catre preotul militar si felicitarea ofiterului si subofiterilor, activitatea s-a finalizat cu intonarea Imnului National al Romaniei", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava.