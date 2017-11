Avansari in grad la pompieri cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei FOTO

Premergator Zilei Nationale a Romaniei, pompierii militari suceveni au desfasurat miercuri, 29 decembrie, o serie de activitati, la sediul inspectoratului, din municipiul Suceava.Astfel, dupa o expunere a istoriei evenimentelor legate de Marea Unire, inspectorul sef, generalul de brigada Ion Burlui, a schimbat tresele de pe umerii a noua militari, opt dintre acestia fiind avansati in gradul urmator inainte de termen pentru merite deosebite, iar un subofiter, trecut in corpul ofiterilor, in urma promovarii examenului sustinut in acest sens, astfel:

- la gradul de colonel - locotenent-colonelul Gheorghe Gagiu;

- la gradul de maior - capitanul Ilie Sveduneac;

- la gradul de sublocotenent - plutonierul major Ionut Taraboanta;

- la gradul de plutonier adjutant sef - plutonierul adjutant Viorel Vologa;

- la gradul de plutonier adjutant - plutonierii majori Costel Aioanei, Catalin Chirilus, Florin Juravle, Valentin Ursan si Gabriel Sorodoc.

Tot cu aceasta ocazie, generalul de brigada Ion Burlui a inmanat "Distinctia de serviciu(insigna simbol)" - colonelului Costica Ghiata si "Placheta onorifica a IGSU" - plutonierului adjutant Radu Birleanu, pentru aprecierea faptelor deosebite savarsite pe timpul indeplinirii misiunilor incredintate sau in sprijinul acestora, a rezultatelor meritorii obtinute in activitatea desfasurata. De asemenea, plutonierul major Martinian Ticsa a primit Emblema de merit "Actiuni umanitare" clasa a III-a, pentru merite deosebite pe timpul participarii la interventiile in situatii de urgenta, iar plutonierului adjutant sef Cristi Gramada, i-a fost inmanata Medalia de onoare a inspectoratului. Nu in ultimul rand, inspectorul sef a inmanat diplome de merit pentru aproape 100 de militari din intregul Inspectorat pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, in semn de apreciere a modului in care, prin activitatile desfasurate, spiritul de disciplina si atasamentul manifestat fata de profesie, acestia au contribuit la slujirea interesului national.