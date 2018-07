Casa Judeteana de Pensii Suceava anunta ca, in sistemul public de pensii, se poate asigura cu contract de asigurare sociala, orice persoana care doreste sa realizeze stagiu de cotizare( vechime) si /sau sa-si completeze venitul asigurat. Avantajele incheierii unui contract de asigurare sociala sunt: obtinerea unei pensii garantate de sistemul unitar de pensii publice; dreptul la bilete de tratament balnear eliberate de casele teritoriale de pensii; acordarea altor prestatii(ajutor deces ) in cazul decesului asiguratului. In vederea completarii stagiului de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie, persoanele care nu au vechimea necesara in munca pentru a se pensiona si nu mai au calitatea de asigurat in sistemul unitar de pensii publice, dar doresc sa plateasca contributia de asigurari sociale, se pot asigura in baza unui contract de asigurare. De asemenea, se pot asigura in sistemul public de pensii si persoanele care presteaza activitati sezoniere sau de lunga durata in alte tari, dar au domiciliul si/sau resedinta in Romania,cetateni romani si/sau straini care si-au stabilit domiciliul in alte tari cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale juridice international sau orice persoana care doreste sa-si asigure o vechime neintrerupta, in situatii cum ar fi: suspendarea contractului individual de munca, incetarea contractului de munca la angajator pana la gasirea unui alt loc de munca si orice alta persoana care doreste sa fie asigurata in sistemul unitar de pensii publice."Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa intre persoana interesata, sau dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii si produce efecte de la data inregistrarii acestuia. Plata contributiei sociale se face lunar de catre persoanele asigurate sau, in numele lor, de catre orice alta persoana. Termenul de plata al contributiei este data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata.In cazul neplatii contributiei pe o perioada de sase luni consecutiv, contractul de asigurare sociala se reziliaza la initiativa casei judetene de pensii. Stagiul de cotizare realizat pana la data rezilierii contractului se valorifica la stabilirea dreptului la pensie", a precizat Constantin Boliacu, director executiv Casa Judeteana de Pensii Suceava.

Documentele care se prezinta la incheierea contractului de asigurare sociala sunt:actul de identitate - certificarea pentru conformitate a copiei facandu-se de catre asigurator;actul de identitate al reprezentantului, precum si actul care atesta calitatea acestuia, dupa caz. Legea care permite plata retroactiva a contributiilor de asigurari sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 si a intrat in vigoare la data de 27.10.2016. Prin Legea nr. 238/2017 a fost prelungit termenul pana la care se poate plati retroactiv contributia de asigurari sociale. Astfel, persoanele interesate,pot achita retroactiv aceste contributii pana la data de 31 decembrie care se solicita o astfel de asigurare. Contractul de asigurare sociala prevazut de Legea nr.186/2016 se incheie numai pentru perioade anterioare(pentru cel mult cinci ani anteriori incheierii contractului). Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat la care se achita contributia de asigurari sociale, inscris in contractul de asigurare sociala, este ales de persoana care incheie contractul si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator fiecarei luni din perioada pentru care se solicita asigurarea in sistemul public si nici mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Suma reprezentand contributie de asigurari sociale datorata se actualizeaza cu indicele de inflatie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de cate ori se face plata contributiei.