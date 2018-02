BMW distrus in urma unui incendiu, pe centura de ocolire a municipiului Suceava

Pompierii au stabilit ca flacarile au pornit de la un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.

Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit, joi seara, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o masina. In momentul izbucnirii incendiului, autoturismul marca BMW se afla in parcarea de pe centura de ocolire a Sucevei. Proprietarul, un tanar de 24 de ani, din municipiul Suceava in timp ce se afla in spatele masinii a observat ca din zona bordului, iese fum, iar ulterior a izbucnit un incendiu care se manifesta cu flacara deschisa. Acesta a sunat la 112. Pompierii au lichidat incendiul dupa aproximativ o ora. Au ars elemente combustibile din compartimentul motor, habitaclu si portbagaj. Autoturismul a fost distrus in proportie de 80 la suta. Pompierii au stabilit ca flacarile au pornit de la un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.