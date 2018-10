Baia. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce s-a izbit cu bicicleta intr-o masina

Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a intrat cu bicicleta intr-o masina. Accidentul s-a petrecut luni, in jurul orei 11.00, pe DJ 209 H, pe raza comunei Baia. Potrivit politistilor, in timp ce se deplasa pe bicicleta, un localnic de 43 de ani a efectuat un viraj la stanga, fara sa se asigure, ocazie cu care, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 30 de ani, din municipiul Falticeni.

In urma accidentului, biciclistul a fost grav ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Ulterior, in ciuda eforturilor depuse de medici, barbatul a decedat in unitatea medicala.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.