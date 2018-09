Baiat de 13 ani, ranit dupa ce a cazut dintr-un copac, pe cand juca de-a v-ati ascunselea

Baiat de 13 ani, din Preuteti, ajuns la Spitalul Judetean Suceava direct de la joaca. Incidnetul s-a petrecut pe cand minorul se juca impreuna cu mai multi copii, fiind in vizita la niste cunoscuti, impreuna cu parintii sai. Copiii se jucau de-a v-ati ascunselea, iar in timpul jocului, baiatul de 13 ani s-a urcat intr-un copac pentru a se ascunde, moment in care s-a dezechilibrat si a cazut, suferind leziuni. El a fost transport Spitalul Municipal Falticeni de catre parinti, cu masina personala, de aici fiind preluat de un echipaj al Ambulantei si transportat la Urgenetele Spitalului Judetean Suceava. Midicii l-au diagnosticat cu contuzie cervicala, contuzie umar drept si contuzie coapsa dreapta. Baiatul a ramas internat la Spitalul Judetean Suceava sub supraveghere medicala.