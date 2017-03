Baiat de 14 ani, mort intr-un cumplit accident dupa ce masina in care era a zburat pe un camp

La volanul masinii se afla sora de 24 de ani a baiatului, care a pierdut controlul masinii si a plonjat pe un camp.

Tragedie la Dumbraveni, duminica seara. Un baiat in varsta de 14 ani, din Dumbraveni, elev in clasa a VIII-a, pe nume Luis Franciuc, si-a pierdut viata intr-un cumplit accident, dupa ce a zburat prin parbrizul masinii in care se afla. Accidentul a avut loc pe DJ 209, la iesire din Dumbraveni spre Veresti. La volan se afla sora baiatului, Cornelia Franciuc, o tanara in varsta de 24 de ani. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul volanului dupa ce a incercat sa evite un caine si plonjat cu masina pe un camp, unde s-a rasturnat. In autoturism se aflau in total cinci persoane, patru frati si un alt tanar din localitate. In urma accidentului, baiatul de 14 ani si-a pierdut viata iar o sora, in varsta de doar 16 ani, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava. Luis a fost proiectat in afara autoturismului, fiind gasit pe camp de echipajele medicale sosite la fata locului. In ciuda manevrelor de resuscitare, baiatul nu a mai putut fi salvat. Sora lui de 16 ani a ajuns la spital cu politraumatisme si contuzii, fracturi costale dar si ruptura de splina, fiind dusa direct in sala de operatie. Ceilalti doi pasageri, de 9 si 18 ani, dar si soferita au suferit rani usoare. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Cunoscutii baiatului si localnicii sunt in satre de soc dupa aflarea tragediei. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!