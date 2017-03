Baiat de 16 ani, ajuns la spital cu fracturi de coloana dupa ce s-a electrocutat pe un stalp de tensiune si a cazut

Copilul a fost transferat, miercuri noapte, la clinica de neurochirurgie din Iasi.

Un baiat de 16 ani, din Bunesti, a ajuns miercuri seara la Spitalul Judetean Suceava in stare grava dupa ce s-a electrocutat. Accidentul a avut loc in timp ce minorul se afla la joaca pe drumul comunal din satul Bunesti cu mai multi prieteni. La un moment dat, acesta s-a urcat pe un transformator de energie electrica. Atunci cand a vrut sa coboare insa, baiatul a atins un cablu electric, electrocutandu-se si cazand pe sol de la o inaltime de aproximativ patru metri. Ranitul a fost transportat cu o ambulanta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo baiatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio cerebral dar si multiple fracturi de coloana vertebrala. Medicii suceveni au luat decizia ca pacientul sa fie transferat la clinica de neurochirurgie din Iasi, urmand a fi supus unor intreventii chirurgicale, baiatul fiind transportat la Iasi miercuri noapte. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut incidentul.