Baiat de 17 ani, ajuns la spital dupa ce s-a drogat cu prenadez

Un baiat de 17 ani a ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce s-ar fi drogat cu prelandez, metoda folosita de aurolaci.Incidentul s-a petrecut la Serbauti. Unchiul minorului a fost cel care a sunat la 112 si a cerut ajutor, explicand ca nepotul sau a luat o supradoza de substante necunoscute. Acesta se afla casa impreuna cu mama sa.Atunci cand medicii de la Ambulanta au ajuns la fata locului baiatul se afla in stare constienta si a declarat verbal faptul ca se simte rau, fara a preciza din ce cauza. Unchiul sau a prezentat insa o punga de culoare neagra gasita in camera minorului, in interiorul careia se afla o substanta de culoare galbuie si un recipient din plastic ce continea aceeasi substanta, fiind vorba despre un adeziv pentru piele si cauciuc. Dupa ce l-au consultat, medicii au pus diagnosticul de intoxicatie cu substanta tip prenadez. Minorul a fost preluat si transportat de ambulanta la Spitalul Judetean Sfantul Ioan cel Nou Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.