Baietel de cinci ani din Bunesti, oparit cu apa clocotita

Baietelul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un baietel de cinci ani din Bunesti a ajuns cu arsuri la spital, dupa ce a fost oparit cu apa clocotita. Sambata dupa amiaza, copilul se afla acasa impreuna cu mama lui. In timp in care aceasta pregatea mancare pentru animale in bucatarie, fiul a alergat spre ea, a lovit-o, aceasta avand o oala cu apa clocotita in mana, s-a dezechilibrat si apa s-a varsat pe spatele si pe mana stanga a copilului. Femeia si-a luat copilul si l-a transportat la Spitalul Municipal Falticeni de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava, unde a ramas internat pentru ingrijiri medicale de specialitate. Copilul a fost diagnosticat cu arsura torace posterior si antebrat stang.