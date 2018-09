Baietel de un an, ajuns la spital cu arsuri dupa ce o oala cu mancare clocotita a cazut peste el

Un baietel de un an a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu rasuri de gradul unu si doi pe 15% din suprafata corpului dupa ce s-a oparit. Incidentul s-a petrecut pe cand mama acestuia pregatea tocana de legume pe aragazul din bucataria locuintei. Lasat nesupravegheat, baiatul a tras de aragaz, aparatul de gatit s-a miscat iar oala in care fierbea mancarea s-a rasturnat si a cazut peste acesta. Speriati, parintii s-au deplasat cu masina personala cu minorul la UPU Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. Copilul a fost internat in Sectia de Chirurgie Pediatrica si se afla sub supravegherea medicilor. De acest caz au fost informati si politistii, care au deschis dosar penal de cercetare.