Baietel de un an si zece luni din Sucevita intoxicat cu diluant

Copilul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti.

Un baietel in varsta de un an si zece luni din Sucevita a ajuns la spital dupa ce a baut diluant. Vineri, in jurul orei 20.00, copilul se afla in curte cu mama lui. La un moment dat acesta, profitand de neatentia mamei, a luat o sticla de langa un cos de gunoi si a baut substanta care se afla in acel recipient, respectiv diluant. Minorul a inceput sa se simta rau, asa ca parintii au solicitat interventia unui echipaj de ambulanta. Cadrele medicale l-au preluat si transportat pe copil la Spitalul Municipal Radauti. Baietelul a fost internat in unitatea medicala cu diagnosticul de intoxicatie cu diluant. In cursul zilei de sambata acesta a fost externat.