Baietel de un an, strangulat cu un cordon, salvat de la moarte de cadrele de la Ambulanta dupa ce au fost efectuate manevre de resuscitare minute intregi

Incidentul s-a petrecut la Bilca, luni dupa amiaza.

Copil de un an, salvat de la moarte, in ultimul moment, de cadrele de la Serviciul de Ambulanta. Acestea au ajuns luni dupa amiaza la Bilca, la solicitareea unei femei care cerea ajutor in cazul unei persoane inconstiente. Cadrele medico sanitare au gasit la fata locului un baietel de un an si doua luni in stop cardio respirator si au inceput imediat manevrele de resuscitare. Mama minorului a declarat ca a adormit micutul si l-a lasat sa doarma intr-un cosulet special, iar timp de cinci minute a iesit pana afara sa aduca niste cartofi pentru a-i prepara. Cand s-a intors in casa, a observat ca minorul era intr-o pozitie nefireasca, avand impleticit in jurul gatului cordonul cu care acesta era fixat in cosulet. Copilul era vanat la fata si mama si-a dat seama ca nu mai poate respira, fiind strangulat de cordonul respectiv, pe cale l-a scos urgent iar apoi a sunat disperata la 112. In urma manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, baietelul si-a recapatat functiile vitale si a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean Suceava,unde a ramas internat.In continuare se vor efectua verificari in acest caz de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, la locuinta familiei respective. Au fost anuntati si politsitii, care au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.