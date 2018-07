Baietel mort dupa ce a fost nascut pe un camp, la Sfantul Ilie, si a intrat in soc hipotermic

Un nou nascut a murit dupa ce a suferit soc hipotermic din cauza ca a fost nascut pe un camp. Copilul, un baietel, a fost adus pe lume vineri seara, pe un camp din Sfantul Ilie, in timp ce mama mergea sa aduca vitele acasa, trimisa fiind de concubinul ei. Tanara de 20 de ani nu avea la ea telefonul mobil pentru a lua legatura cu familia, asa ca a nascut natural pe camp. La un moment dat, concubinul acesteia, vazand ca tanara nu se intoarce acasa, a plecat in cautarea ei. Barbatul a gasit-o pe aceasta in stare de inconstienta si copilul langa ea. Acesta a sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanta, care a preluat nou nascutul dar si pe mama. Cei doi au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava.Cum micutul era in soc hipotermic, cadrele de la Ambulanta au incercat si au reusit sa ii mai ridice temperatura corpului. La spital, baietelul a fost dus direct in Sectia de Neonatologie. In ciuda eforturilor medicilor, copilul a murit sambata la spital. Medicii spun ca acesta a fost expus timp destul de indelungat la frig si umezeala. Mama este insa in stare buna. Politistii au intocmit in acest cauz dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.